Mundësia për zgjedhje të reja, Arifi: Nuk i konvenon Kosovës – s’pritet rezultat tjetër

Opinionisti Avni Arifi sonte ka folur në lidhje me mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të reja.

Ai u shpreh se kjo gjë nuk i konvenon Kosovës, derisa tha se nuk pritet ndonjë rezultat tjetër.

“Është krejt në dorë të Vetëvendosjes, opozita edhe të kishte dashur, nuk do të mund ta bllokonte, sepse nuk mekanizëm ligjor. Opozita është duke e kryer rolin e vet, sepse po konsideron që kjo është në shkelje me Kushtetutën dhe ka të drejtë, nuk do të marrë pjesë në seancë përderisa nuk japin dorëheqje konform ligjit, mirëpo kjo nuk e pengon partinë shumicë me e kalu”.

“Kosovës nuk i konvenon, ne mund të shkojmë në zgjedhje të reja, por nuk pritet rezultat shumë më i madh, Vetëvendosja ka hyrë më trend të rënies, është rënia më e madhe që mundet me i ndodh një partie që i ka fituar 50 për qind”, është shprehur Arifi.