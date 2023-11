“Mu largu është vdekje për neve” – Gania ironizon me Bleron Banori i Big Brother VIP Kosova, Gania ka ironizuar me Bleron. Ai ka thënë me ironi se nëse largohet Blero, është vdekje për të gjithë. “Me shku Blero, është vdekje për krejt neve”, është shprehur Gania.