Mourinho: Nuk kam kontakte me asnjë klub tjetër, duam ta fitojmë këtë finale

Jose Mourinho po përgatitet të luajë një tjetër finale evropiane të karrierës së tij si trajner, e dyta radhazi me Romën pas suksesit në Ligën e Konferencës.

Trajneri portugez, i cili foli në konferencën për shtyp në Budapest në prag të finales së Europa League, tha se ishte i sigurt për vlerën e skuadrës së tij:

“Ne e meritojmë këtë finale, e meritojmë këtë rrugë pas 14 ndeshjesh. Sevilla favorit? Për ta, një finale europiane është zakon”.

Për të ardhmen ai shmangu pyetjet: “Nuk kam pasur kontakte”. Dhe për aktivizimin e Dybala : “20-30 minuta mund t’i luajë”.

FJALËT E MOURINHOS NË KONFERENCË

Udhëtim i gjatë deri në finale – “Ishte një rrugëtim i gjatë, ndryshe nga ai i kundërshtarit tonë që vjen nga Champions League. Kemi luajtur 14 ndeshje për të arritur këtu, e meritojmë. Tani po vjen koha, ne kemi punuar për atë në ditët e fundit. Ne duam të luftojmë.”

Emocionet për finalen – “Sa më shumë lojtarë të përgatitur të dalin në fushë dhe të ndiejnë më pak presion. Mendoj se historia nuk luan, Mendilibar mendon ndryshe. Ai e sheh Sevillan si favorit. Një finale evropiane është zakon për ta, por për ne është diçka historike. Nesër duam të jemi aty”.

Për të ardhmen – “Kushdo që ka pyetje për të ardhmen e dikujt të pyetet në Mendilibar sepse është ai që nuk ka kontratë, fola me agjentët e mi, iu përgjigja objektivisht dhe nuk dua t’ju ​​thonë çfarë kam thënë. Ata e dinë se çfarë mendoj unë, krahasuar me vitin 2010, situata është ndryshe sepse gjithçka u bë me Realin. Sot nuk ka kontakte me klubet e tjera, sot është e rëndësishme të jemi ne”.

Fjalët nga Madridi – “Unë e dua shumë Real Madridin, e dua shumë presidentin dhe trajnerin. Por trajneri nuk luan, trajneri punon shumë para ndeshjes, gjatë ndeshjes pak. I thashë stafit tim : Sot puna jonë ka mbaruar. Tani djemtë po bëjnë histori. Kolegët tanë nga Madridi thonë se është e qartë se Sevilla ka një ekip të madh, dy skuadra të shkëlqyera, sepse ata kanë 25 lojtarë të nivelit të lartë. Ata janë të gjithë profesionistë të nivelit të lartë, ata kanë shumë opsione, por ata nuk i njohin djemtë e mi dhe nuk e njohin ekipin tim si ekip dhe ne do të jemi atje nesër”.

Krahasimi me Mendilibar – “Është kurioz sepse po flasim për përvojën e trajnerit, por Sevilla ka lojtarë më të njohur. Kemi lojtarë si Zalewski ose Bove që luanin më parë në Primavera. Mendilibar dhe unë kemi të njëjtat flokë gri, ata “Jam pak më me përvojë në finale, por të miat vijnë këtu gati, ne kemi luajtur 29-30 ndeshje evropiane në dy vjet”.

Finalja e dytë me Romën – “Dallimi është se me Tottenhamin më shkarkuan para finales në Wembley, në Romë më dhanë mundësinë të luaj në atë të Tiranës dhe të luaj në një të dytë nesër”.

Për Dybala – “Ai mund të luajë 20-30 minuta”.