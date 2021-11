Mourinho: Na u mohuan dy penallti ndaj Bodo/Glimt

Roma nuk ka arritur më shumë se një barazim 2-2 kundër Bodo/Glimt, shkruan lajmi.net.

Pas ndeshjes, Jose Mourinho ka thënë se ‘Gjallorosëve’ u janë mohuar dy penallti në këtë takim.

“Mendoj se rezultati është i ashpër për ne. Nuk ishte një paraqitje e madhe, ne bëmë shumë gabime teknike, veçanërisht në pjesën e parë kur luajtëm nga prapa”.

“Realiteti i lojës është 2-2, por dy penalltitë në favorin tonë ishin të pastërta si dita”.

“Ata kishin dy goditje në portë dhe shënuan dy gola. Ne shënuam dy gola dhe patëm dy penallti të pastra të mohuara”.

“Nuk e di nëse ata marrin arbitra që janë të varfër dhe që fillojnë karrierën e tyre për Ligën e Konferencës”.

“Nuk thashë asgjë për arbitrin në Norvegji, sepse humbëm 6-1, por këtu dy penalltitë ishin të pastra”, tha Mourinho. /Lajmi.net/

“The referee has to explain, but they don’t speak!”

“Come on… you know it? No?”

Roma boss Jose Mourinho was NOT happy after his side’s 2-2 draw with Bodo/Glimt 😳#UECL pic.twitter.com/jqaCOT9hmZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 4, 2021