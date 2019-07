Portugezi u largua nga ‘Old Trafford’ në dhjetor të vitit 2018 pas dy vjet e gjysmë me ‘Djajt të Kuq’.

Kjo ishte hera e tretë e tij që i kthye në Premierligë, pas dy edicioneve produktive me Chelsean, përcjell lajmi.net.

Mourinho gjithashtu ka pasur karrierë edhe në atdheun e tij me Porton, në Itali me Interin dhe në Spanjë me Real Madridin.

“Në të ardhmen? Gjithmonë futboll, dhe gjithmonë një nivel i lartë. Itali? Mund të jetë një mundësi”, tha Mourinho për Sky Sport Italia. /Lajmi.net/