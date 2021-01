Mourinho konfirmon lëndimin e Kane, mund të mungojë disa javë

Kane u zëvendësua menjëherë në minutën e (46′) pasi nuk mundi të vazhdojë ndeshjen, transmeton lajmi.net.

Pas ndeshjes, menaxheri i Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, konfirmoi se lëndimi i Kane nuk është edhe aq i lehtë, dhe se sulmuesi anglez mund të mungojë disa javë.

Sipas portugezit, ka shumë gjasa që Kane të humbasë ndeshjen ndaj Chelseat që do të zhvillohet javën e ardhshme. Kane pësoi goditje në të dyja këmbët dhe nuk mundi të vazhdojë ndeshjen.

Tottenham Hotspur humbi ndeshjen ndaj Liverpool, tani Klopp është menaxheri i vetëm në top 6 ekipet që ka mundur Mourinhon në dy ndeshjet direkte./Lajmi.net/

Jose Mourinho says Harry Kane is likely to be out for a few weeks after taking knocks to both ankles.

Tottenham play Chelsea in a week. pic.twitter.com/8xZ35GwgsS

— ESPN FC (@ESPNFC) January 28, 2021