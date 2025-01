Moti sot në Kosovë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot moti parashikohet me vranësira të shpërndara dhe me intervale me diell. Sipas institutit, temperaturat minimale do të jenë ndërmjet 1°C dhe 3C°, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 7°C dhe 11°C. Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-2m/s.