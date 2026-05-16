Moti sot kryesisht i vranët, priten edhe ca riga shiu – maksimalja shkon në 21°C

Sot në Kosovë do të mbajë mot kryesisht i vranët, por me intervale të herëpashershme me diell, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Gjatë orëve të ditës, vranësirat konvektive pritet që lokalisht të shoqërohen me riga shiu dhe shkarkime rrufesh, kryesisht në zona të kufizuara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6–10°C, ndërsa maksimalet e ditës…

16/05/2026 08:05

Gjatë orëve të ditës, vranësirat konvektive pritet që lokalisht të shoqërohen me riga shiu dhe shkarkime rrufesh, kryesisht në zona të kufizuara.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6–10°C, ndërsa maksimalet e ditës pritet të arrijnë 18–21°C.

Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit me shpejtësi prej 1–10 m/s.

