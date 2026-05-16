Gjykata Speciale ua vazhdon paraburgimin Veselit dhe Krasniqit

Në vendimin e fundit të rishikimit të paraburgimit dje, Trupi Gjykues në çështjen Thaçi dhe të tjerët urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit. “Trupi Gjykues konstatoi se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqet që të akuzuarit mund të pengojnë ecurinë e procesit ose të kryejnë vepra penale të tjera”, njofton Specialja. Ndryshe Më…

Lajme

16/05/2026 08:10

Në vendimin e fundit të rishikimit të paraburgimit dje, Trupi Gjykues në çështjen Thaçi dhe të tjerët urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit.

“Trupi Gjykues konstatoi se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqet që të akuzuarit mund të pengojnë ecurinë e procesit ose të kryejnë vepra penale të tjera”, njofton Specialja.

Ndryshe Më 5 maj 2026, Trupi Gjykues në ҫështjen gjyqësore kundër Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit lëshoi një urdhër me të cilin shtyu afatin për shqiptimin e aktgjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026.

Trupi Gjykues konstatoi se rrethanat e çështjes gjyqësore përligjin kërkojnë kohë shtesë duke iu referuar sasisë së provave dhe kompleksitetit të procesit. Gjithsesi, Trupi Gjykues nënvizoi se në qoftë se një shtyrje e mëtejshme e fatit do të jetë absolutisht e domosdoshme, Trupi Gjykues do të lëshojë urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur.

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

Ngritje minimale e çmimeve të derivateve

May 16, 2026

Besnik Tahiri thotë se kanë pasur plan për ta ndalë fizikisht...

May 16, 2026

Një kinezi në Prishtinë i grabiten para, nën kërcënimin e thikës

May 16, 2026

27 vjet pa gjurmë të Ukshin Hotit

May 15, 2026

Trump largohet nga Pekini me pak fitore, por me fjalë të ngrohta për Xi-në

May 15, 2026

Lirohet Erkand Shabani, drejtori i kompanisë “Onima”

Lajme të fundit

Ngritje minimale e çmimeve të derivateve

Besnik Tahiri thotë se kanë pasur plan për...

Një kinezi në Prishtinë i grabiten para, nën kërcënimin e thikës

27 vjet pa gjurmë të Ukshin Hotit