Moti sot, ja parashikimi i Institutit Hidrometeorologjik

Sot, në vendin tonë do të mbajë mot me vranësira të dendura të shpërndara dhe me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat minimale do të variojnë nga 0 deri në 2 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 9 deri në 13 gradë celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-3 metra për…

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15/11/2026 08:10

Sot, në vendin tonë do të mbajë mot me vranësira të dendura të shpërndara dhe me diell.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat minimale do të variojnë nga 0 deri në 2 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 9 deri në 13 gradë celsius.

Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-3 metra për sekondë.

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