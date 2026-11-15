Moti sot, ja parashikimi i Institutit Hidrometeorologjik
Sot, në vendin tonë do të mbajë mot me vranësira të dendura të shpërndara dhe me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat minimale do të variojnë nga 0 deri në 2 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 9 deri në 13 gradë celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-3 metra për…
Lajme
Sot, në vendin tonë do të mbajë mot me vranësira të dendura të shpërndara dhe me diell.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat minimale do të variojnë nga 0 deri në 2 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 9 deri në 13 gradë celsius.
Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-3 metra për sekondë.