Moti për të dielën
Të dielën në vend pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3 dhe 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës pritet të arrijnë nga 19 deri në 23 gradë, transmeton lajmi.net. Sipas parashikimit, do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes me shpejtësi prej 1 deri…
Të dielën në vend pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3 dhe 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës pritet të arrijnë nga 19 deri në 23 gradë, transmeton lajmi.net.
Sipas parashikimit, do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes me shpejtësi prej 1 deri në 7 metra në sekondë./lajmi.net/