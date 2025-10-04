Moti për sot: I vranët, pritet të ketë reshje të izoluara shiu e bore

Sot parashikohet mot kryesisht i vranët deri në pjesën e parë të ditës, ku gjatë orëve të para të 24-orëshit dhe në orët e mëngjesit, pritet të ketë reshje të izoluara shiu e bore. Gjatë pasditës pritet gradualisht vranësirat të tërhiqen. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 10-32 km/h, njofton MeteoKosova.…

Sot parashikohet mot kryesisht i vranët deri në pjesën e parë të ditës, ku gjatë orëve të para të 24-orëshit dhe në orët e mëngjesit, pritet të ketë reshje të izoluara shiu e bore. Gjatë pasditës pritet gradualisht vranësirat të tërhiqen.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 10-32 km/h, njofton MeteoKosova.

Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 1 deri në 4°C, ndërsa ato maksimale prej 7 deri në 12°C.

