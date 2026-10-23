Haxhiu: Të hënën nis shqyrtimi i Ligjit për Specialen, Kushtetuta nuk lejon ndryshimin

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka thënë se institucioni që drejton do të vendosë nëse do të ketë ose jo Ligj për Gjykatën Speciale, kjo pas kthimit të tij në organin Legjislativ nga Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula. Megjithatë, Haxhiu ka thënë sot se ai Ligj nuk mund të ndryshohet e as…

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23/10/2026 21:54

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka thënë se institucioni që drejton do të vendosë nëse do të ketë ose jo Ligj për Gjykatën Speciale, kjo pas kthimit të tij në organin Legjislativ nga Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula.

Megjithatë, Haxhiu ka thënë sot se ai Ligj nuk mund të ndryshohet e as të amandamentohet, bazuar në një vendim të mëhershëm të Gjykatës Kushtetuese.

Haxhiu ka thënë se procedurat lidhur me Ligjin e kthyer prapa nga Presidentja, do të nisin të hënën, duke filluar me Komisionin për Legjislacion.

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