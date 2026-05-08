Moti për sot
Sot mbi vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i vranët, por me intervale të herëpashershme me diell. Gjatë ditës priten edhe riga lokale shiu në disa zona.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës nga 19 deri në 22 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Do të fryjë erë nga veriperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 6 metra në sekondë./lajmi.net/