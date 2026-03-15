Moti për javën e ardhshme
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë javës së ardhshme priten ndryshime të motit.
Sipas IHMK-së, temperaturat minimale do të zbresin në vlera të lehta negative, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri rreth 16 gradë Celsius.
Njoftimi i plotë:
E hënë
Moti i vranët dhe me intervale me diell.
Temperaturat minimale:-2 deri 1°C
Temperaturat maksimale: 13- 16°C
Era: Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-8m/s
E martë
Mot i vranët dhe me reshje shiu e bore.
Temperaturat minimale: 0 deri 3°C
Temperaturat maksimale: 9-12°C
Era: nga veriperendimi me shpejtësi 1-9m/s
E mërkurë
Moti kryeisht i vranët
Temperaturat minimale: 1 deri 3°C
Temperaturat maksimale: 10-13°C
Era: kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-5m/s.
E enjte
Mot I vranët dhe me interval me diell.
Temperaturat minimale:1 deri 3°C
Temperaturat maksimale: 10 deri 13°C
Era: nga veriperendimi 1-6m/s.
E premte
Mot i vranët dhe me intervale me diell.
Temperaturat minimale: -1 deri 1°C
Tmperaturat maksimale: 9 deri 12°C
Era: nga drejtimi i verilindja 1-5m/s.