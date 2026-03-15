Moti për javën e ardhshme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë javës së ardhshme priten ndryshime të motit. Sipas IHMK-së, temperaturat minimale do të zbresin në vlera të lehta negative, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri rreth 16 gradë Celsius. Njoftimi i plotë: E hënë Moti i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale:-2…

15/03/2026 21:26

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë javës së ardhshme priten ndryshime të motit.

Sipas IHMK-së, temperaturat minimale do të zbresin në vlera të lehta negative, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri rreth 16 gradë Celsius.

Njoftimi i plotë:

E hënë

Moti i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale:-2 deri 1°C

Temperaturat maksimale:  13- 16°C

Era: Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-8m/s

E martë

Mot i vranët dhe me reshje shiu e bore.

Temperaturat minimale: 0 deri  3°C

Temperaturat maksimale: 9-12°C

Era: nga veriperendimi me shpejtësi 1-9m/s

E mërkurë

Moti kryeisht i vranët

Temperaturat minimale: 1 deri 3°C

Temperaturat maksimale: 10-13°C

Era: kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-5m/s.

E enjte

Mot I vranët dhe me interval me diell.

Temperaturat minimale:1 deri 3°C

Temperaturat maksimale: 10 deri 13°C

Era: nga veriperendimi 1-6m/s.

E premte

Mot i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale: -1 deri 1°C

Tmperaturat maksimale: 9 deri 12°C

Era:  nga drejtimi i verilindja  1-5m/s.

