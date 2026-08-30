Moti për ditën e sotme: Me diell dhe vranësira të pjesshme

Të dielën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa në orët e pasditës priten vranësira të pjesshme, të cila më vonë, veçanërisht në ato të mbrëmje, pritet të gjenerojnë ndonjë rrebesh të izoluar në zona të caktuara, me mundësi për ndonjë vetëtimë dhe bubullimë. Pluhuri saharian do të…

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30/08/2026 08:03

Të dielën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa në orët e pasditës priten vranësira të pjesshme, të cila më vonë, veçanërisht në ato të mbrëmje, pritet të gjenerojnë ndonjë rrebesh të izoluar në zona të caktuara, me mundësi për ndonjë vetëtimë dhe bubullimë.

Pluhuri saharian do të filloj gradulisht të dobësohet, mirëpo në zonat me të reshura, ato do të përzihen me baltë. Përndryshe, qielli do të mbetet i turbullt, njofton Meteo Kosova.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 10-30 km/h.

Temperaturat do të pësojnë ulje të lehtë, me minimale që do të lëvizin prej 16 deri në 19°C, ndërsa ato maksimale prej 32 deri në 35°C.

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