Moti nesër dhe ditëve në vazhdim Nesër në Kosovë pritet të mbajë mot me vranësira dhe në disa zona intervale të shkurtra kohore me diell. Parashihen reshje shiu sidomos orëve të pasdite paksa më intensive lokalisht. Reshje nuk do të ketë në tërë territorin. Temperaturat do të pësojnë ulje të lehta dhe pritet të lëvizin nga 1 deri në 13 gradë…