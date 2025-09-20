Mot me diell dhe temperatura të larta këtë të diel në Kosovë

20/09/2025 23:16

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se dita e diel do të karakterizohet me mot të qëndrueshëm dhe kryesisht me diell.

Sipas parashikimit, në relievet malore pritet të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa reshje, transmeton lajmi.net.

Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 8 dhe 12°C, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 25 deri në 29°C.

Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi të lehtë, nga 1 deri në 3 metra në sekondë./lajmi.net/

