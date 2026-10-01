Mot i qëndrueshëm të premten, temperatura deri në 22 gradë
Moti gjatë ditës së premte pritet të jetë kryesisht i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira të shpërndara në pjesë të ndryshme të vendit. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 19 deri në 22 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Ndërkohë, do të fryjë erë…
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Moti gjatë ditës së premte pritet të jetë kryesisht i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira të shpërndara në pjesë të ndryshme të vendit.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 19 deri në 22 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Ndërkohë, do të fryjë erë nga verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra për sekondë.
Në përgjithësi, dita e premte pritet të karakterizohet nga mot i qetë dhe temperatura relativisht të buta gjatë orëve të ditës./lajmi.net/