Mot i qëndrueshëm të premten, temperatura deri në 22 gradë

Moti gjatë ditës së premte pritet të jetë kryesisht i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira të shpërndara në pjesë të ndryshme të vendit. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 19 deri në 22 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Ndërkohë, do të fryjë erë…

Lajme

01/10/2026 23:51

Moti gjatë ditës së premte pritet të jetë kryesisht i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira të shpërndara në pjesë të ndryshme të vendit.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 19 deri në 22 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Ndërkohë, do të fryjë erë nga verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra për sekondë.

Në përgjithësi, dita e premte pritet të karakterizohet nga mot i qetë dhe temperatura relativisht të buta gjatë orëve të ditës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 1, 2026

Deklarohen nga PDK: Nuk flasim për asnjë emër për president pa...

October 1, 2026

Clark: Millosheviqi kishte mendje gjenocidale, Thaçi ishte patriot që u kthye...

October 1, 2026

Fatmir Brajshori mohon konfliktin Thaçi-Allaqi: Ish-presidenti ka qenë më i urti...

October 1, 2026

Zvicër: Dënohet me kusht dhe dëbim arkëtarja kosovare, ka vjedhur 38.000...

October 1, 2026

Irani thotë se ka marrë përgjigjen e SHBA-së për propozimin e armëpushimit

October 1, 2026

Trump shqyrton pezullimin e përkohshëm të eksporteve të naftës përballë shtrenjtimit...

Lajme të fundit

Deklarohen nga PDK: Nuk flasim për asnjë emër...

Foda pas ndeshjes kundër Izraelit: Duhet jemi të...

Clark: Millosheviqi kishte mendje gjenocidale, Thaçi ishte patriot...

Fatmir Brajshori mohon konfliktin Thaçi-Allaqi: Ish-presidenti ka qenë...