Deklarohen nga PDK: Nuk flasim për asnjë emër për president pa i dhënë rrugë projektligjit për Specialen
Deputeti i PDK-së, Arben Mustafa, në emisionin “Click” në RTV21 tha se kanë qëndrim të prerë: me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, nuk flasin për presidentin pa i dhënë përgjigje për projektligjin për Specialen. “Për ne është e qartë, kalon projektligji, pastaj vazhdojmë me temën e presidentit. Këto tema nuk pse të ndeshen me njëra-tjetrën,…
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Deputeti i PDK-së, Arben Mustafa, në emisionin “Click” në RTV21 tha se kanë qëndrim të prerë: me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, nuk flasin për presidentin pa i dhënë përgjigje për projektligjin për Specialen.
“Për ne është e qartë, kalon projektligji, pastaj vazhdojmë me temën e presidentit. Këto tema nuk pse të ndeshen me njëra-tjetrën, për shkak se rendi është i qartë. Nuk e ndryshojmë këtë rend, nuk flas për asnjë emër për president pa i dhënë rrugë projektligjit për Dhomat e Specializuara. Ne presim, besojmë që nesër gjatë ditës të vijë në Kuvend projektligji e vazhdojmë tutje”, tha ai