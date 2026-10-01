Deklarohen nga PDK: Nuk flasim për asnjë emër për president pa i dhënë rrugë projektligjit për Specialen

Deputeti i PDK-së, Arben Mustafa, në emisionin “Click” në RTV21 tha se kanë qëndrim të prerë: me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, nuk flasin për presidentin pa i dhënë përgjigje për projektligjin për Specialen. “Për ne është e qartë, kalon projektligji, pastaj vazhdojmë me temën e presidentit. Këto tema nuk pse të ndeshen me njëra-tjetrën,…

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01/10/2026 23:44

Deputeti i PDK-së, Arben Mustafa, në emisionin “Click” në RTV21 tha se kanë qëndrim të prerë: me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, nuk flasin për presidentin pa i dhënë përgjigje për projektligjin për Specialen.

“Për ne është e qartë, kalon projektligji, pastaj vazhdojmë me temën e presidentit. Këto tema nuk pse të ndeshen me njëra-tjetrën, për shkak se rendi është i qartë. Nuk e ndryshojmë këtë rend, nuk flas për asnjë emër për president pa i dhënë rrugë projektligjit për Dhomat e Specializuara. Ne presim, besojmë që nesër gjatë ditës të vijë në Kuvend projektligji e vazhdojmë tutje”, tha ai

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