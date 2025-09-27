Momenti kur delegatët largohen nga Asambleja e OKB-së, pak çaste para se Netanyahu të fillojë fjalimin
Delegatët nga e gjithë bota dolën me furi nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së sot, ndërsa Benjamin Netanyahu përgatitej të mbante fjalimin e tij duke mbrojtur luftën e Izraelit në Gaza.
Dhjetëra delegatë nga vende të ndryshme, përfshirë Iranin, dolën nga salla përpara se kryeministri izraelit të fillonte një mbrojtje të luftës së tij në Gaza – duke deklaruar në mënyrë tronditëse se njohja perëndimore e Palestinës tregon se “vrasja e hebrenjve ia vlen”, shkruan DailyMail.
Duke iu drejtuar udhëheqësve perëndimorë, Netanyahu tha se ata që “frikësohen përballë së keqes, nuk do t’i shpëtojnë stuhisë së xhihadit duke sakrifikuar Izraelin”.
Netanyahu zbuloi gjithashtu se fjalimi i tij po transmetohej drejtpërdrejt në Gaza duke përdorur altoparlantë gjigantë të vendosur përgjatë kufirit me Izraelin.
Ndryshe, ditët e fundit, Australia, Kanadaja, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe të tjerë njoftuan njohjen e një shteti të pavarur palestinez.