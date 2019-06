Momenti kur Bernardo Silva trullos Van Dijkun

Ndeshja e cila po zhvillohet në Lisbonë, ka dhuruar jo pak raste – me kërcënime serioze kryesisht nga vendasit.

Skuadra e Fernando Santos u treguar më agresive dhe në kërkim të golit, por pa e gjetur atë në pjesën e parë, përcjell lajmi.net.

Një ndër momentet interesante të ndeshjes ishte edhe driblimi që Bernardo Silva i bëri Virgil Van Dijk, i cili po pretendohet se është më i miri i momentit.

Ylli i Manchester Cityt me një lëvizje të bukur shmangu mjaft mirë holandezin, që doli tërësisht jashtë loje.

Ndiqeni më poshtë momentin në fjalë. /Lajmi.net/

Everyone: No one has dribbled past Van Dijk.

Bernardo Silva : Hold my beer.

pic.twitter.com/AEdLjvCrjw

— Arunav Godara (@GodaraArunav) June 9, 2019