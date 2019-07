Momenti i tmerrshëm kur Ryan Shawcross thyen këmbën

Skuadrat angleze, Stoke City dhe Leicester City janë përballur në një ndeshje miqësore, të cilën e ka fituar skuadra e Leicester, me rezultatin 1:2, shkruan lajmi.net.

Ishin Marc Albrighton dhe Youri Tielemans ata që realizuan dy golat për skuadrën e udhëhequr nga Brandon Rodgers, të cilët regjistrojnë edhe një fitore në miqësoret parasezonale.

Nick Powell ishte lojtari që realizoi golin e vetëm për Stoke City, por ky gol nuk solli aq gëzim, për shkak të ngjarjeve paraprake që ndodhën në këtë takim.

Ishte minuta e 39’ ajo që ishte fatale për yllin e Stoke, Ryan Shawcross, i cili theu këmbën. Më poshtë lajmi.net ua përcjell videon ku shihet momenti kur lojtari pëson dëmtimin e rëndë. KUJDES, PAMJE TË RËNDA!

Looks very painful for Stoke’s Ryan Shawcross here. The way his ankle twists. Gerry Taggart’s reaction on commentary says it all #scfc pic.twitter.com/3oAuvuXQYy

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) July 27, 2019