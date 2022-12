Molliqaj s’kursehet ndaj Kurtit për veriun: Një polic u plagos për aventurat e kryeministrit

Kryetari i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliqaj ka thënë se është Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ai i cili për Aventura politike po i rrezikon qytetarët e Republikës së Kosovës.

I ftuar në studion e “Debat Plus” të RTV Dukagjini, pas një diskutimi për Gjykatën Speciale dhe veprimet e saj ndaj Salih Mustafës, kritikat për Kryeministrin Kurti nuk u kursyen nga Kryetari Molliqaj. I pyetur se a do duhej të hiqte Policia e Kosovës barrikadat në Veri, Molliqaj ka thënë se Kosova do duhej të largonte Kurtin.

“Kosova ish kanë dasht me hjekë kryeministrin se ky Kryeministër është duke na sjellë problem të mëdha dhe dëme të mëdha. Edhe po na e bjen Asociacionin, edhe spo e bjen njohjen edhe po na e rrezikon jetën e njerëzve atje. Një polic është plagosur për aventurat e Albin Kurtit. 11 policë janë duke qëndruar në pikën kufitare jo siç po thojnë deputetët e LVV-së se janë betu. Shihe ti, janë betu, këtyre ju kujtu se tash janë betu. S’kanë betu tanë jetën policët për me e mbrojtë shtetin…tha nuk lëshoj pe për targat, lëshoi pe për targat, i qojë policinë tha kanë me u mbajtë zgjedhjet, i qojë atje i rrezikoi stafin civil të KQZ-së, i shtyu zgjedhjet. Tha kam me i hjekë barrikadat, spo i hjek barrikadat”, ka deklaruar Molliqaj.

Sipas tij, barrikadat janë mundësuar nga vet Kurti.

“Barrikadat nuk ish dasht me dal aty hiq dhe ato barrikada i ka mundësuar Albin Kurti. Albin Kurti me veprimet e tij i ka mundësuar ato barrikada. Unë dua t’a largojë atë që i mundëson këto barrikada. Albin Kurti n aka ardhur me premtimin që i zgjidh ato problem dhe janë të thjeshta edhe e ka kompliku, edhe na ka rreziku”, ka deklaruar Molliqaj.