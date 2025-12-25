MLS tërheq vëmendjen, kampionati i gjashtë më i mirë në botë

Major League Soccer po tërheq vëmendjen gjithmonë e më shumë. Prania e Lionel Messi dhe disa yjeve të tjerë të futbollit ka sjellë një rritje të shpejtë të interesit, duke e vendosur menjëherë pas ligave kryesore Europiane. Kampionati amerikan është i gjashti në këtë renditje. MLS ndiqet në më shumë se 180 vende të botës,…

Sport

25/12/2025 16:25

Major League Soccer po tërheq vëmendjen gjithmonë e më shumë.

Prania e Lionel Messi dhe disa yjeve të tjerë të futbollit ka sjellë një rritje të shpejtë të interesit, duke e vendosur menjëherë pas ligave kryesore Europiane.

Kampionati amerikan është i gjashti në këtë renditje. MLS ndiqet në më shumë se 180 vende të botës, ndërsa gjatë 2025-ës në stadiume është ndjekur nga miliona spektatorë.

Një rritje e vëmendjes në prag të finaleve të Botërorit 2026 që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë.

Major League Soccer lë pas kampionate më të konsoliduar si ai brazilian, meksikan, portugez e holandez.

Vendin e parë në këtë klasifikim e ka Premier League, e ndjekur nga Bundesliga, La Liga, Serie A e Ligue 1.

Artikuj të ngjashëm

December 25, 2025

Carragher formon ekipin më të mirë të Premier League deri tani,...

December 25, 2025

Emërllahu firmos marrëveshjen me klubin ukrainas, FC Polissya

December 24, 2025

Jasir Asani realizon gol të bukur në Champions Leaguen e Azisë

December 24, 2025

Lufta e plotë mes gjigantëve: Real Madrid kërkon dokumentet sekrete nga...

December 24, 2025

“Mbeti e pamposhtur” – FIFA shkruan për vitin historik të Kosovës...

December 24, 2025

Renditja tabelare pas edicionit vjeshtor në Superligë

Lajme të fundit

Ushtarët italianë kryejnë patrullime nëpër Kosovë, KFOR: Me...

Peci, me anglishten që të “tërqeth”, i serviloset...

Vuçiq ndërhyn në zgjedhjet në Kosovë duke e...

Aksident trafiku në rrugën Mitrovicë–Prishtinë, tre persona të lënduar