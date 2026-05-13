Ministria publikon çmimet për sot, kaq kushton një litër naftë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka bërë të ditura çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për datën 07.05.2026.
Sipas vendimit të datës 04.05.2026, çmimet janë:
- Nafta (dizel): 1.59 euro për litër
- Benzina: 1.49 euro për litër
- Gasi: 0.77 euro për litër
Çmimet hyjnë në fuqi nga ora 10:00.