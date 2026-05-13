Ministria publikon çmimet për sot, kaq kushton një litër naftë

13/05/2026 09:35

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka bërë të ditura çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për datën 07.05.2026.

Sipas vendimit të datës 04.05.2026, çmimet janë:

  • Nafta (dizel): 1.59 euro për litër
  • Benzina: 1.49 euro për litër
  • Gasi: 0.77 euro për litër

Çmimet hyjnë në fuqi nga ora 10:00.

 

 

