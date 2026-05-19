Ministria e Infrastrukturës nënshkruan kontratë mbi 35 milionë euro për mirëmbajtjen e rrugëve në Kosovë
Ministria e Infrastrukturës e Kosovës ka publikuar njoftimin për nënshkrimin e kontratës milionëshe që ka të bëjë me mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve nacionale dhe rajonale në të gjithë territorin e Kosovës për tre vitet e ardhshme. Sipas të dhënave të publikuara në platformën zyrtare të prokurimit publik, vlera e parashikuar e kësaj kontrate…
Lajme
Ministria e Infrastrukturës e Kosovës ka publikuar njoftimin për nënshkrimin e kontratës milionëshe që ka të bëjë me mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve nacionale dhe rajonale në të gjithë territorin e Kosovës për tre vitet e ardhshme.
Sipas të dhënave të publikuara në platformën zyrtare të prokurimit publik, vlera e parashikuar e kësaj kontrate arrin në 35 milionë e 500 mijë euro, shkruan lajmi.net.
Bëhet fjalë për një kontratë të kategorisë së shërbimeve, e cila përfshin mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonit veror dhe dimëror, me fokus në funksionalizimin dhe sigurinë e infrastrukturës rrugore në nivel vendi.
Procedura e prokurimit është zhvilluar përmes procedurës së hapur, në përputhje me Ligjin për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës.
Në dokumentin e publikuar thuhet se njoftimi për nënshkrimin e kontratës është bërë më 19 maj 2026, ndërsa kontrata lidhet me angazhimet për mirëmbajtjen e rrugëve nacionale dhe rajonale për një periudhë trevjeçare.
Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve konsiderohet një nga kontratat më të mëdha infrastrukturore, pasi përfshin pastrimin, sinjalizimin dhe intervenimet e nevojshme për qarkullim më të sigurt të qytetarëve gjatë gjithë vitit. /Lajmi.net/