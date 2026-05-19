Vdes i riu që ishte aksidentuar para 11 ditësh në Smrekonicë të Vushtrrisë
Një aksident i rëndë që kishte ndodhur 11 ditë më parë në rrugën nacionale Mitrovicë–Prishtinë ka përfunduar tragjikisht, pasi shoferi i lënduar nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Lajmin e kanë bërë të ditur vetë familjarët përmes rrjeteve sociale, ku kanë bërë njoftuar se Kastriot Cimili ka vdekur dhe do të varroset sot në ora 13:00.
Nga hetimet e para dyshohet se aksidenti ka ndodhur pasi shoferi ka humbur kontrollin mbi automjetin, duke u përplasur me mbrojtësen metalike anësore të rrugës, me ç’rast ka pësuar lëndime të rënda trupore.
Menjëherë pas aksidentit, i lënduari ishte dërguar për trajtim në Spitalin e Vushtrrisë, ku kishte marrë ndihmën e parë mjekësore, ndërsa për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore më pas ishte transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë.
Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor dhe trajtimit intensiv, mbrëmjen e 18 majit QKUK-ja ka konfirmuar se 34-vjeçari ka vdekur si pasojë e plagëve të marra në aksident.