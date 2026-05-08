Ministria e Gërvalles i kundërpërgjigjet Hykmete Bajramit për çështjen e konkurseve të fundit: Përpjekje për të krijuar perceptim të rremë në opinion
Ministria e Drejtësisë ka reaguar ndaj deklarimeve të ish-deputetes së LDK-së, Hykmete Bajrami, e cila ka kritikuar shpalljen e disa pozitave të larta udhëheqëse, duke i cilësuar ato si në kundërshtim me Ligjin për Qeverinë në dorëheqje. Në reagimin e saj, Ministria e Drejtësisë i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si të…
Ministria e Drejtësisë ka reaguar ndaj deklarimeve të ish-deputetes së LDK-së, Hykmete Bajrami, e cila ka kritikuar shpalljen e disa pozitave të larta udhëheqëse, duke i cilësuar ato si në kundërshtim me Ligjin për Qeverinë në dorëheqje.
Në reagimin e saj, Ministria e Drejtësisë i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si të pavërteta dhe tendencioze, transmeton lajmi.net.
“Ministria e Drejtësisë i hedh poshtë si të pavërteta dhe tendencioze pretendimet e znj. Hykmete Bajrami… lidhur me shpalljen e pozitave të larta drejtuese në kundërshtim me Ligjin”, thuhet në reagim.
Sipas Ministrisë, pretendimet “nuk qëndrojnë as në aspektin faktik dhe as në atë ligjor”, duke i quajtur ato përpjekje për krijimin e perceptimeve të rreme në opinionin publik.
“Përbëjnë një përpjekje për të krijuar perceptim të rremë në opinionin publik mbi procese të rregullta dhe të ligjshme”, thekson Ministria e Drejtësisë.
Institucioni ka sqaruar se procedurat për këto pozita janë iniciuar në bazë të Planit të Rekrutimit për vitin 2026 dhe sipas kërkesave zyrtare institucionale, duke shtuar se ato janë zhvilluar në përputhje me ligjin.
“Ministria e Drejtësisë ka vepruar në përputhje të plotë me këtë kornizë ligjore dhe planifikim institucional”, thuhet më tej në reagim.
Po ashtu, Ministria ka theksuar se publikimi i konkurseve dhe proceset e aplikimit janë zhvillime procedurale të rregullta dhe nuk përbëjnë inicim të ri në periudhën e kufizimeve ligjore për qeverinë në dorëheqje.
Në fund, Ministria e Drejtësisë ka ritheksuar se të gjitha procedurat janë transparente, të ligjshme dhe të dokumentuara, duke mohuar çdo shkelje të pretenduar dhe duke kërkuar që puna institucionale të mos vihet në pikëpyetje përmes deklarimeve politike.
Reagimi i plotë: