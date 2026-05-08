Ministria cakton çmimet e derivateve për sot, rënie e lehtë e naftës

08/05/2026 10:20

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për 8 maj 2026.

Sipas vendimit të MINT-it, çmimi maksimal i naftës (dizel) për sot është 1.67 euro – litri, duke shënuar një rënie të lehtë krahasuar me ditët e fundit.

Ndërkaq, benzina është caktuar 1.52 euro -litri, ndërsa gasi 0.81 euro-litri.

Çmimet kanë hyrë në fuqi nga ora 10:00.

 

