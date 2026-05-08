Hiti i ri “Lema lema” afër 200 mijë klikimeve brenda 24 orëve

Ronela Hajati, Ermal Fejzullahu dhe 2Ton kanë publikuar bashkë këngën e tyre më të re të titulluar “Lema lema”. Ky bashkëpunim muzikor i tre artistëve të njohur është pritur mirë nga publiku, duke marrë vëmendje të madhe menjëherë pas lansimit, transmeton lajmi.net. Brenda më pak se 24 orëve nga publikimi në YouTube, kënga është afruar…

08/05/2026 10:29

Brenda më pak se 24 orëve nga publikimi në YouTube, kënga është afruar me rreth 200 mijë shikime, duke u shndërruar në një nga projektet më të komentuara të momentit në skenën muzikore shqiptare./lajmi.net/

