Ministri Peci padit gazetarin Lirim Mehmetaj pas raportimeve për familjarë të ministrit të punësuar në institucione

Siç njofton Peci, kjo padi ka ardhur pas raportimeve të gazetarit Mehmetaj për familjarë të punësuar të ministrit në institucione e që ky i fundit i quan shpifje.

“I tërbuari Lirim M. Do përballët me padinë e dytë! Ai (dhe cilido në këtë vend) para gjykatës le ta tregojë se kush janë familjarët e mi të punësuar në institucione para dhe pas marrjes së detyrës sime si Ministër! Nëse dikush ka predispozitë dhe simptoma për të qenë kriminel me përmasa rajonale prej daktilografi, ai është i tërbuari Lirim M!”, ka shkruar Peci në Facebook.