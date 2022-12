Ministri i Mbrojtjes: Fitoret ndaj Serbisë nuk do t’i ndalim Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka reaguar pas fitores së Zvicrës ndaj Serbisë, me rezultat 3-2. Mehaj ka thënë se me futbollistët Granit Xhakën dhe Xherdan Shaqirin janë krenar i gjithë kombi shqiptar. “Ushtarët” tanë në formacion të Zvicrës! Fitorja e Zvicrës është fitore e jona, prandaj le të festojmë të gjithë le të festojmë…