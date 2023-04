Milik “fluturon” dhe gjuan penalltinë më të dobët të sezonit

Në minutën e 31’të futbollisti polak, Arkadiusz Milik fitoi një penallti dhe vendosi ta gjuante vet, shkruan Lajmi.net

Milik para se ta gjuante topin drejt golit, “fluturoi” pak dhe më pas plasoi një goditje të lehtë ku priti portieri kundërshtar, Skorupski.

Kujtojmë që Juve është duke humbur minimalisht 1 me 0 me golin e shënuar nga Orsolini nga pika e bardhë e penalltisë.

I'm sure Juventini think that this was the clearest penalty of all-time 😭😭😭

Justice is served though, as Milik takes a the penalty just as shit as his dive!!!

📽️ @samirsynthesis pic.twitter.com/GI7mBKyDaV

— Football Report (@FootballReprt) April 30, 2023