Milani konifrmon turneun veror, ndeshet me Real Madridin gjatë muajit gusht

Milani ka bërë të ditur se do të luajë me katër skuadra në kuadër të turneut veror, shkruan lajmi.net.

Klubet me të cilat “Rossonerët” do të luajnë janë, Nice, Valencia, Real Mardid dhe Trieste.

Ndeshja me Real Madridin pritet të zhvillohet me tetë gusht, ndërsa ndeshja e parë kundër Nices do të zhvillohet me 31 korrik./Lajmi.net/