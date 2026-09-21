Miketiq: Po përgatitet vjedhja e zgjedhjeve në Serbi përmes votuesve të regjistruar në Kosovë
Gjorgje Miketiq nga Iniciativa “Beogradi Mbetet”, njoftoi në orën IX se vjedhja e zgjedhjeve tashmë po përgatitet dhe se përmes listës së votuesve. Ai deklaron se mijëra votues “u ringjallën” në Kosovë dhe Metohi. Konkretisht, Miketiq deklaroi se shumë votues u “ringjallën” në listën e votuesve. “Snezhana Paunoviq (SPS), ministrja përgjegjëse për listën zgjedhore dhe…
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Gjorgje Miketiq nga Iniciativa “Beogradi Mbetet”, njoftoi në orën IX se vjedhja e zgjedhjeve tashmë po përgatitet dhe se përmes listës së votuesve. Ai deklaron se mijëra votues “u ringjallën” në Kosovë dhe Metohi.
Konkretisht, Miketiq deklaroi se shumë votues u “ringjallën” në listën e votuesve.
“Snezhana Paunoviq (SPS), ministrja përgjegjëse për listën zgjedhore dhe një banore e Pejës e cila merr pagën shtesë të ‘drejtoreshës së një farmacie’ në Pejë, kujdeset aq mirë për shëndetin e banorëve të Pejës saqë thjesht ‘ringjalli’ shumë njerëz, më dëgjoni mua, votues. Dhe jo vetëm në Pejë, por në të gjithë Kosovën”, shkruan Miketiq me foto të ndryshimeve në listën e votuesve.
Ai gjithashtu njoftoi se ku ndodhin më shumë anomali në ndryshime, si dhe se ka gjashtë komuna me KiM për të cilat MDULS nuk publikon të dhëna.
Këto janë Gllogoci: 36.815, Deçani: 31.182, Gjakova: 83.684, Shtime: 18.095, Kaçanik: 32.817, Suharekë: 45.442.
Kjo është një total prej pak më shumë se 248,000 votuesish, shkruan Nova. rs.
Miketiq shpjegon se këta “votues të padukshëm” nga vendet e përmendura në Kosovë nuk përfshihen në totalin prej 6.5 milionë votuesish, të cilët ishin zyrtarisht në zgjedhjet e fundit.
Ai paralajmëron gjithashtu për rritjen e shpejtë të ndryshimit të të dhënave personale në disa komuna.
“Shumë votues papritmas e ndryshojnë/korrigjojnë emrin dhe mbiemrin e tyre në listën e votuesve të regjistruar (JMBG), dhe ky numër është rritur me 8-10 herë. Për shembull, në Preshevë. Pra, jo vetëm që kemi një regjistrim masiv në BS dhe ringjalljen e qindra mijëra votuesve në Kosovë, por edhe një numër i madh i tyre duan të quhen ndryshe dhe të kenë një JMBG tjetër. Kësaj duhet t’i shtojmë edhe dhjetëfish ndryshimet në adresa, sipas vendbanimit dhe zhvendosjes jashtë vendit”, shkruan Miketiq.
Ai shton se një numër i madh qendrash të reja votimi dyshohet se po përgatiten në BeH dhe Maqedoni.
“Një numër i konsiderueshëm besnikësh janë të gatshëm të votojnë disa herë, në disa BM, nga cilado anë e kufirit, mendoj se po vizatohet inxhinieria e ardhshme e vjedhjes së zgjedhjeve në vitin 1926. Na pret një betejë e vështirë, por kjo vajzë kosovare në listën e votuesve do të duhet t’u përgjigjet shumë gjërave shumë shpejt”, përfundoi Miketiq.
Ju kujtojmë se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Serbi janë planifikuar për 25 tetor.