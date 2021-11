Mikel Arteta vendos rekord historik te Arsenali

Tekniku spanjoll sot (e diele) kishte ndeshjen e 100-të në stolin e “Topçinjtë”, ku shënuan fitore të vështirë ndaj Watfordit, shkruan lajmi.net.

Sidoqoftë, tekniku spanjoll ka bërë një arritje të madhë ku nga 100 ndeshje, 54 prej tyre ishin fitore.

OptaJoe ka zbuluar se i vetmi person që ka statistikë më të mirë në 100 ndeshjet ishte George Graham me 56 fitore.

54 – In his 100th match in charge of Arsenal in all competitions, Mikel Arteta has earned his 54th win – the only manager in the club’s history to pick up more wins than the Spaniard from their first 100 games at the helm is George Graham (56). Building. pic.twitter.com/EJRpGuq5qo

