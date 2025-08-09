Miftaraj: Rasti Popoviq u monitorua nga OSBE dhe EULEX – deklaratat e Serbisë janë politike

09/08/2025 16:12

Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka reaguar lidhur me deklaratat e bëra nga autoritetet serbe dhe vetë të pandehuri Milan Popoviq, i cili së fundi ka pranuar fajësinë nxitje të urrejtjes.

Sipas Ehat Miftarajt nga IKD, ky rast është monitoruar nga dy misione ndërkombëtare – OSBE dhe EULEX – të cilët kanë pasur qasje të papenguar në çdo fazë të procedurës gjyqësore, transmeton lajmi.net

Miftaraj thekson se çdo pretendim për presion në arritjen e marrëveshjes për pranimin e fajësisë është i pabazuar dhe për qëllime politike.

“Po të kishte ndërmarrë Kosova veprime që shkelin të drejtat dhe liritë e të pandehurit, institucionet si EULEX dhe OSBE do të kishin reaguar. Prandaj, deklaratat nga Popoviq dhe autoritetet në Serbi nuk duhet të merren seriozisht – ato janë për konsum të brendshëm politik,” ka deklaruar Miftaraj.

Ai ka përshëndetur gjithashtu deklaratën e deputetes së LVV-së, Albulena Haxhiu, e cila ka mbështetur punën e institucioneve të drejtësisë në këtë rast, duke theksuar se prokuroria dhe gjykata kanë vepruar në mënyrë të drejtë, të pavarur dhe të paanshme.

“Është shumë pozitive kur deputetët e mazhorancës lartësojnë gjyqësorin e Kosovës dhe promovojnë punën e tyre,” ka përfunduar Miftaraj.

Postimi i plotë: 

Rastin e Popoviqit e kane monitoruar OSBE dhe Eulex.
Keto dy institucione monitorojne raste te tilla dhe kane qasje te papenguar ne cdo faze te procedures.
Nese Kosova do ndermerrte veprime qe shkelin te drejtat dhe lirite e te pandehurit ne kete rast te Popoviqit, Eulex dhe OSBE do reagonin.
Andaj, deklaratat e Popoviq dhe autoriteteve ne Serbi kinse per presion ne arritjen e marreveshjes per pranimin e fajesise nuk duhet te mirren seriozisht. Jane deklarata politike per konsum te brendshem ne Serbi.
Sidoqofte, lajm i mire qendrimi i deputetes Haxhiu se institucionet e drejtesise ne Kosove ne kete rast prokuroria dhe gjykata kane zbatuar ligjin ne menyre te drejte, pavarur dhe te paanshme.
Shume bukur kur deputetet e LVV e lartesojne gjyqesorin e Kosoves dhe promovojne punen e tyre.
Respekte!/lajmi.net/

August 9, 2025

VV prezanton kandidatët për kryetarë në tri komunat veriore – Rikandidohet...

