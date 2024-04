Miftaraj: Qeveria Kurti ka ndërtuar qeveri klienteliste që nuk ndëshkon kur klientela e tij është e përfshirë në korrupsion

Ai përmes një postimi në Facebook ka shkruar se Qeveria Kurti ka ndërtuar qeveri klienteliste që promovon kulturën e pandëshkueshmërisë kur klientela e tij është e përfshirë në korrupsion, e që sipas tij kjo është e vërtetuar nga raporte kredibile ndërkombëtare dhe të shoqërise civile në Kosovë, që ende nuk i janë nënshtruar joshjeve me pozita dhe privilegjeve nga ana e LVV.

“Se kemi sistem prokurorial, me theks të veçantë Prokurori Speciale të dështuar për të hetuar dhe ndjekur korrupsionin e nivelit të larte po ashtu është fakt i pakontestueshem. Kosova ka nevojë për sistem prokurorial të pavarur dhe me integritet dhe një qeveri që udhëhiqet nga parime të sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë, për të besuar se ky vend do të bëhet”, ka shkruar Miftaraj.