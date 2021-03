Mesut Ozil do mungojë gjashtë javë nga lëndimi

Ozil është lënduar në barazimin ndaj Antalyaspor, ndeshje e cila përfundoi me rezultatin 1-1, transmeton lajmi.net.

Fantazisti turk u lëndua në pjesën e dytë, ku sipas raportimeve nga mediat e ndryshme ka të bëjë me një zgjatje, por që nuk dihet sesa serioz është lëndimi i tij.

Tani është bërë e ditur kohëzgjatja e lëndimit të turkut, sipas “Vbet News” ai do të mungojë nga katër deri në gjashtë javë. Ozil ka zgjatur nyjen e muskulit të këmbës./Lajmi.net/

Mesut Ozil has been stretchered off with an ankle injury for Fenerbahce on Thursday 🚨

Ex-Arsenal star is expected to miss between four and six weeks 😞 pic.twitter.com/pZUGcCSrTA

— VBET News (@VBETnews) March 5, 2021