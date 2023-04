Messi më afër se kurrë rikthimit te Barcelona Leo Messi pritet të rikthehet në shtëpin e tij ‘Camp Nou’. Sipas ‘L’Equipe’, Lionel Messi tani do të largohet nga PSG në fund të sezonit, me marrëdhëniet mes klubit dhe lojtarit të pariparueshëm, transmeton lajmi.net. Sipas raportit, Messi dhe shoqëruesit e tij fillimisht kishin rënë dakord të nënshkruanin një zgjatje njëvjeçare me PSG-në, megjithatë, performancat…