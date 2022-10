Messi i gatshëm për derbin ndaj Marseille

Lionel Messi do rikthehet në aksion për Paris Saint Germain.

Trajneri i Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ka lënë të kuptohet se Lionel Messi do të jetë i aftë për të luajtur në derbin kundër Marseille të dielën.

Messi humbi ndeshjet e fundit kundër Reims dhe Benfica në Ligue 1 dhe Ligën e Kampionëve respektivisht për shkak të një lëndimi në viç.

Kampionët francezë shpresojnë ta kenë atë të aftë për Le Classique kundër rivalëve Marseille të dielën dhe Galtier është optimist për gjendjen e tij.

“Leo stërviti këtë mëngjes, normalisht me grupin. Ai e bëri të gjithë seancën dhe pastaj do të presim të shohim se si do të reagojë në seancë nesër në mëngjes. Por për momentin që po flas me ju: po. [Mund të mbështetem te Messi]”.

Messi ka qenë një lojtar vendimtar për skuadrën e Galtier këtë sezon, duke shënuar tetë gola dhe duke regjistruar po aq asistime në 13 ndeshje në të gjitha garat.

Ndeshja në mes Paris Saint Germain – Marseille zhvillohet të dielën, me fillim nga ora 20:45./Lajmi.net/