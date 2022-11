Mësohet data kur Haradinaj e Gucati do të dalin para Apelit të Speciales Pasi apeluan vendimin, me anë të së cilit, u dënuan me nga katër vjet e gjysmë burgim, ku do t’iu llogaritet koha e kaluar në paraburgim, dhe me nga 100 euro gjobë, me 1 dhe 2 dhjetor, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, do të paraqiten para panelit të Apelit. Lidhur me kë to dy seanca,…