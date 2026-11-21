Deputetet kosovare marrin pjesë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s në Berlin
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, Shqipe Mehmeti Selimi dhe Besa Kabashi Ramaj, po përfaqësojnë vendin në Sesionin e 72-të të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, i cili po zhvillohet në Berlin të Gjermanisë. Pjesëmarrjen në këtë aktivitet e ka konfirmuar deputetja e Vetëvendosjes, Shqipe Mehmeti Selimi, e cila njëherësh udhëheq delegacionin e Kuvendit të Kosovës në…
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Deputetet e Kuvendit të Kosovës, Shqipe Mehmeti Selimi dhe Besa Kabashi Ramaj, po përfaqësojnë vendin në Sesionin e 72-të të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, i cili po zhvillohet në Berlin të Gjermanisë.
Pjesëmarrjen në këtë aktivitet e ka konfirmuar deputetja e Vetëvendosjes, Shqipe Mehmeti Selimi, e cila njëherësh udhëheq delegacionin e Kuvendit të Kosovës në këtë asamble, transmeton lajmi.net.
Përmes një njoftimi në Facebook, ajo ka bërë të ditur se delegacioni kosovar është pjesë e diskutimeve që kanë në fokus dialogun dhe bashkëpunimin parlamentar, me theks të veçantë te çështjet e sigurisë, paqes dhe stabilitetit në nivel rajonal e ndërkombëtar.
Mehmeti Selimi ka deklaruar se përmes kësaj pjesëmarrjeje synohet forcimi i pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, thellimi i bashkëpunimit me partnerët dhe avancimi i orientimit euroatlantik të vendit.
Ajo ka ritheksuar gjithashtu gatishmërinë e Kosovës për të kontribuar në fushën e sigurisë, në cilësinë e partneres së NATO-s dhe të Asamblesë së saj Parlamentare./lajmi.net/