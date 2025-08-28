Merz: S’do ketë takim mes Zelenskyt dhe Putinit
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka bërë me dije se nuk do të ketë një takim mes presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky dhe atij rus, Vladimir Putin, në komente që duket se i kanë dhënë fund shpresave për bisedime kokë më kokë mes palëve.
Merz nuk ka bërë me dije arsye, por ka theksuar se me sulmet e fundit të Rusisë në Ukrainë, Putin e ka treguar fytyrën e tij të vërtetë.
Vetë Zelensky ndërkaq ka thënë se sulmet ruse sot dëshmojnë se qëllimet e Rusisë nuk kanë ndryshuar.
“Ata duan luftë — duke goditur jo vetëm njerëzit dhe qytetet tona, por të gjithë ata që kërkojnë paqe”, përmendi presidenti ukrainas. “Është një sulm ndaj Ukrainës, ndaj Evropës, ndaj Presidentit Trump dhe udhëheqësve globalë”.
Katër fëmijë janë midis të paktën 15 personave të vrarë në sulmet ruse në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, thonë zyrtarët.
Tymur Tkachenko, kreu i administratës ushtarake të Kievit, thotë se fëmijët ishin të moshës dy, 14 dhe 17 vjeç.
Dhjetëra të tjerë janë plagosur, sipas Presidentit Volodymyr Zelensky, i cili akuzon Moskën se ka zgjedhur “balistikën në vend të tryezës së negociatave”.
Ndërsa ekipet e shpëtimit nxitojnë të gjejnë të mbijetuar, askush në Ukrainë nuk ka asnjë iluzion se kjo luftë do të përfundojë së shpejti, shkruan korrespondenti ynë në Kiev.
Ndërkohë, forcat e armatosura të Ukrainës raportojnë se kanë goditur një rafineri nafte në rajonin jugor Krasnodar të Rusisë – Moska thotë se ka kapur 102 dronë ukrainas gjatë natës.
Një delegacion i Ukrainës do të takohet me zyrtarë amerikanë në New York të premten për të diskutuar përfundimin e luftës me Rusinë.