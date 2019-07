‘Men in Black 4’ arrin vlera rekord

Gjatë verës kinematografike që për herë të parë nuk njeh të pushuar, “Men in Black International” shfaqet dhe pushton kreun e filmave më të parë në fundjavë me 1 milion e 102 mijë euro përfitime, duke i zënë skenën kapitullit të ri “Spiderman: Far From Home”, që fiton pak më shumë se një milionë duke kaluar më shumë se 10 milionë euro në tre javë, transmeton “Balkanweb”.

Zbret me një pozicion edhe “Serenity”, që regjistron 373 mijë euro (920 mijë euro në pesë javë), para Toy Story 4 me 328 mijë euro (5,5 milionë në total).

“The Current War” është i pesti me 218 mijë euro (774 mijë në dy javp).