Meloni pezullon marrëveshjen ushtarake mes Italisë dhe Izraelit
Italia ka pezulluar një marrëveshje mbrojtjeje me Izraelin për shkak të luftës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme, njoftoi kryeministrja Giorgia Meloni.
Qeveria italiane ka kritikuar sulmet e vazhdueshme të Izraelit ndaj Libanit në javët e fundit – të cilat Izraeli thotë se po synojnë grupin iranian të proksi Hezbollah – pavarësisht marrëveshjes dyjavore të armëpushimit midis SHBA-së dhe Iranit.
Një marrëveshje mbrojtjeje, e cila hyri në fuqi në vitin 2006, më parë ka parë bashkëpunimin izraelito-italian “të rrisë aftësitë përkatëse mbrojtëse” përmes prokurimit, trajnimit dhe “importit, eksportit dhe tranzitit të pajisjeve mbrojtëse dhe ushtarake”.
Marrëveshja i nënshtrohej një rinovimi automatik çdo pesë vjet, përveç nëse njëra prej palëve tërhiqej.
“Në dritën e situatës aktuale, qeveria ka vendosur të pezullojë rinovimin automatik të marrëveshjes së mbrojtjes me Izraelin”, tha Meloni gjatë një vizite në qytetin italian të Veronës.
Izraeli qëlloi me të shtëna paralajmëruese javën e kaluar ndaj trupave italiane që shërbenin nën një mandat të OKB-së në Liban, duke shkaktuar dëme në një automjet.