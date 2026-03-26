Mediat në Serbi po vajtojnë, s’po mund ta pranojnë që Kosova është afër kualifikimit në Botëror

Kombëtarja e Kosovës po vazhdon të shkruajë historinë në futboll. “Dardanët” kanë arritur të fitojnë ndeshjen gjysmëfinale të play-offit për Kupën e Botës. Kosova fitoi 3:4 në udhëtim ndaj Sllovakisë, duke e prekur finalen e Botërorit dhe duke qenë një hap larg kualifikimit historik në një event të tillë. E nëpër mediat serbe tashmë ka…

Sport

26/03/2026 23:55

Kombëtarja e Kosovës po vazhdon të shkruajë historinë në futboll.

“Dardanët” kanë arritur të fitojnë ndeshjen gjysmëfinale të play-offit për Kupën e Botës.

Kosova fitoi 3:4 në udhëtim ndaj Sllovakisë, duke e prekur finalen e Botërorit dhe duke qenë një hap larg kualifikimit historik në një event të tillë.

E nëpër mediat serbe tashmë ka filluar “zija”. Ato po e përmendin humbjen e Kosovës, duke iu drejtuar me termin skandaloz: “E ashtuquajtura Kosovë”.

Kujtojmë, Serbia u eliminua qysh në fazën e grupeve, pas humbjes nga Shqipëria në Leskovc.

Tani, Kosovën e pret finalja e madhe në Prishtinë të martën. “Dardanët në stadiumin “Fadil Vokrri” do ta presin Turqinë, që e eliminoi Rumaninë me rezultat minimal 1:0.

 

Lajme të fundit

Moti për të premten

“U kërkova që…” – Foda tregon pak nga...

Lojtarët festojnë në zhveshtore duke kënduar këngën: Unë...

Të martën vendoset gjithçka në stadiumin “Fadil Vokrri”...