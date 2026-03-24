Mediat izraelite: Khamenei i thotë “po” negociatave me SHBA

24/03/2026 13:16

Udhëheqësi Suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka rënë dakord të negociojë me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje të mundshme që do të shënonte një hapje diplomatike mes konfliktit të vazhdueshëm.

“Udhëheqësi i ri suprem i Iranit ka rënë dakord të negociojë me SHBA-në dhe të arrijë një marrëveshje, mes armiqësive të vazhdueshme”, sipas një raporti të Al Arabiya, duke cituar gazetën izraelite Yedioth Ahronoth.

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, e informoi të dërguarin e SHBA-së, Steve Witkoff, prapa skenave se Udhëheqësi Suprem kishte miratuar bisedimet që synonin arritjen e një marrëveshjeje të mundshme, sipas të njëjtave burime.

