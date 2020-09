Me rastin e frenimit me motor, a është zero shpenzimi i karburantit?

Te motorët dizel, kur hiqet këmba nga papuçja e gazit, shpenzimi i karburantit bie në zero, mirëpo jo edhe te motorët me benzinë, të cilët atëherë mbajnë shpenzimin minimal

Qe përse është kështu:

A është e saktë që vetura teposhtë nëse është në marsh (motori frenon) vërtet shpenzon zero litër në një kilometër, siç tregon matësi i rrugës, apo ajo është matje e gabuar?

Kjo është pyetje e shpeshtë e pronarëve të veturave, shkruan Autoportal, përcjell Telegrafi.

Përgjigjja është kjo:

Te motorët dizel, të cilët forcën e rregullojnë me ndryshimin e sasisë së karburantit të injektuar, me rastin e frenimit me motor (duke hequr këmbën nga papuçja e gazit, përkatësisht akseleratori), shpenzimi i karburantit është zero, sepse mbyllet qarkullimi i karburantit në motor.

Te motorët me benzinë, të cilët thithin ajër dhe me atë rast përpjesëtimisht me injektimin e karburantit (në matësin stehiometrik: 1 gram karburant në 14,7 gramë ajër), atëherë shpenzohet sasi minimale e karburantit (në decilitra/orë).

Në të vërtetë, kur hiqet këmba nga papuçja e gazit kapaku thithës nuk mbyll tërësisht qarkullimin e ajrit, përkatësisht sasia minimale e nevojshme, që motori me atë rast të mos fiket, thith nëpërmjet ‘bypassit” rreth kapakut thithës, andaj moduli drejtues, injekton sasinë përkatëse minimale të karburantit.